Frankfurter Hereingabe und Foul führen zu spannenden Szenen im Spiel

Bei einer Frankfurt er Hereingabe aus dem Mittelfeld behindern sich zwei Bremer Verteidiger gegenseitig. Der Ball landet in den Armen von Zetterer.Weiser hat auf der rechten Seite Platz. Er dribbelt in die Mitte und will mit links abziehen. Pacho blockt den Schuss.Götze bringt einen Freistoß von rechts vor das Tor . Bremen bekommt den Ball nicht geklärt. Am Ende gibt es Ecke für die SGE.Wow, ist das blöd. Tuta tritt Agu im Mittelfeld voll in die Achillesferse.

Das war komplett überflüssig, vor allem weil Tuta bereits Gelb hatte. Hartmann gibt zunächst Gelb-Rot, guckt sich die Szene dann aber nochmal am Bildschirm an. Auch dieses Foul ist klar Rot. Das Entscheidet der Schiedsrichter dann auch korrekterweise.Frankfurt flankt immer wieder in die Mitte. Die dritte Flanke wird geklärt und landet im Rückraum bei Pacho, der volley abzieht. Sein Schuss geht deutlich links daneben.Bei einer Flanke von der rechten Seite verpassen zwei Frankfurter knapp vor dem Tor mit dem Kop

