Frankfurter Flughafen verfügt über Ambulanz für Reisende

Auch auf Reisen bestens medizinisch versorgt sein? Deutschlands größter Flughafen in Frankfurt verfügt über eine Ambulanz, um Reisenden bei Verletzungen, Krankheiten, aber auch Vorsorgeuntersuchungen zu unterstützen. Dabei unterscheidet sich die Ambulanz am Flughafen Frankfurt von so mancher Hausarztpraxis. Der "Disaster Truck" steht bereit für den Notfall, der statistisch unwahrscheinlich ist und von dem alle hoffen, dass er niemals eintritt.

Doch sollte es am Frankfurter Flughafen tatsächlich zu einer Katastrophe kommen, kann der Wagen direkt vom Tor der Rettungswache auf das Vorfeld fahren. "Wir haben zwei Gerätewagen für den Massenanfall von Verletzten", erläutert Michael Sroka, Notarzt und Leiter der Medizinischen Dienste des Flughafenbetreibers Fraport. Flughäfen seien weltweit dazu verpflichtet, Material vorzuhalten für den Fall eines Flugzeugabsturzes oder einer ähnlichen Katastrophe. "Wir haben uns damals entschieden, dieses Material auf zwei Autos zu verladen. Damit können wir eine Größenordnung von etwas mehr als 200 Betroffenen versorge





