Frankfurt und Bremen trennen sich mit 1:1. In der ersten Halbzeit gab es einige gute Torchancen, aber die Torhüter zeigten auf beiden Seiten gute Paraden. Im zweiten Durchgang war Frankfurt die bessere Mannschaft und hatte auch mehrere Chancen. Doch dann war es Bremen , das nach einem Freistoß in Führung ging. Danach tat sich die Eintracht längere Zeit schwer, aber dann bekam Stage völlig zu Recht die Rote Karte. Das nutzte die SGE sofort und erzielte den Ausgleich.

Danach lag auch die Führung für die Hausherren in der Luft, aber dann holte sich Tuta eine absolut dumme Rote Karte ab. Frankfurt war auch bei zehn gegen zehn besser, kam aber nicht mehr gefährlich vor das Tor. Das Unentschieden ist ein passendes Ergebnis für ein wildes Fußballspiel.Werder steht gehörig unter Druck. Die Bremer bekommen den Ball nicht mehr ordentlich geklärt. Dann holt Woltemade aber mal einen Freistoß im Mittelfeld rau

Frankfurt Bremen Fußball Unentschieden Druck

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ZDFheute / 🏆 9. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Werder muss erneut auf Niklas Stark verzichtenBremen - Bittere Nachricht für Werder Bremen: Die Grün-Weißen müssen wieder länger ohne einen Stammspieler auskommen.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Klimaaktivisten blockieren Kreuzung in BremenAktuelle Nachrichten aus Niedersachsen & Bremen

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Busse und Straßenbahnen stehen in Bremen stillWer sonst in Bremen Busse und Bahnen nutzt, muss sich seit dem frühen Morgen eine Alternative suchen. Die Gewerkschaft Verdi legt mit einem Warnstreik den Nahverkehr lahm.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Bunter Rummel in Bremen: Osterwiese beginnt diesen FreitagEine Fahrt mit der Achterbahn, Zuckerwatte naschen und sich im Getümmel treiben lassen: An diesem Freitag beginnt in Bremen eines der größten Frühlingsfeste.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Verband: Armut ist im Land Bremen anteilig am größtenAktuelle Nachrichten aus Niedersachsen & Bremen

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Werder Bremen: Kehrt Peter Niemeyer zurück nach Bremen?Ex-Profi Peter Niemeyer gilt als heißer Kandidat für die Nachfolge von Clemens Fritz als Leiter Profifußball. Münsters Präsident Bernward Maasjost hat sich ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »