Frankfurt-Keeper Trapp kritisiert Mannschaft nach Niederlage

Eine Niederlage, die sich die Mannschaft selbst zuschreiben muss. Der Ergebnis-Trend der Frankfurter ist momentan nicht gut, mit drei Niederlagen und einem Remis in den letzten vier Spielen. Kapitän Trapp sieht das anstehende DFB-Pokal-Achtelfinale als schwieriges Spiel, bei dem die Richtung entschieden werden kann. In der ersten Halbzeit spielte die Mannschaft zwar Fußball, konnte aber keine Zweikämpfe gewinnen und spielte nicht nach vorne.

Die Augsburger hatten es leicht, in den Rücken der Frankfurter zu spielen. Die beiden Gegentore waren verdient, da die Verteidigung nicht gut war





