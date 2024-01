Franka Frei: Warum Verhütung auch Männersache ist

Franka Frei ist nicht nur Journalistin, Autorin und Menstruations-Aktivistin (2020 erschien ihr Sachbuch 'Periode ist politisch. Ein Manifest gegen das Menstruationstabu'). Sie kämpft auch gegen die ungleiche Last der Verhütung. In ihrem neuesten Buch 'Überfällig: Warum Verhütung auch Männersache ist' traf sie Forschende, Aktivist:innen und Männer, die auf eigene Faust verhüten.

Franka Frei spricht mit watson darüber, warum bei der Verhütung Doppelstandards zwischen Männern und Frauen existieren und welche Verhütungsmittel es bereits für Männer gibt. Watson: Frau Frei, es gibt immer wieder Meldungen, dass bald eine Pille für den Mann kommt. Aber wann denn nun? In meinen Recherchen bin ich ein bisschen pessimistisch geworden, denn solche Artikel gibt es schon sehr lange. Ende der 70er kamen schon ähnliche Meldungen, die das Bild vermittelten, wir stünden in Sachen Pille für den Mann kurz vorm Durchbruch. Sogar eine Art nebenwirkungsfreie Pille. Nicht-hormonell wird immer so großgeschrieben, es heißt, das sei der bessere Shit





