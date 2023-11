Frank Baumann verabschiedet sich von Werder Bremen

Zum letzten Mal hat Frank Baumann als Werder-Geschäftsführer die Bühne bei einer Mitgliederversammlung betreten - und mehrere Plädoyers platziert, auch gegen Kritiker. Seinen Abschied streift er nur kurz.

Als Frank Baumann nach 19 Minuten wieder auf seinem Sitz auf dem Podium Platz genommen hatte, gestattete sich Hubertus Hess-Grunewald zumindest folgende Bemerkung:"Emotional und ein bisschen sentimental", empfand der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende des SV Werder Bremen den letzten Auftritt des Die letzten 60 Sekunden seiner Rede hatte Baumann seinem baldigen Abschied gewidmet, er sprach von"Ehre und Privileg", in all den Jahren bei dieser Veranstaltung reden zu dürfen:"Ich weiß es sehr zu schätzen, dass ich aus diesem Kreis der Mitglieder in den acht Jahren meiner Amtszeit - auch in den zwei schwierigen Jahren - immer sehr viel Unterstützung und Rückendeckung bekommen habe." Rund um den Bremer Abstieg im Jahr 2021 sah sich der 48-Jährige bekanntlich zunehmender Kritik ausgesetz





