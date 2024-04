Fragen zum Kennenlernen: Tipps für Gesprächsthemen

In Dating-Apps , Social-Media -Plattformen und anderen Stellen im Netz kommt man schnell in Kontakt mit neuen Leuten. Um jemanden jedoch besser kennenzulernen, benötigt man passende Gesprächsthemen . Falls euch nach dem „Match“ oder dem ersten „Hi!“ nicht einfällt, worüber man schreiben kann, findet ihr nachfolgend viele Tipps für Fragen zum Kennenlernen . Beim Kennenlernen kommt es darauf an, einen guten Eindruck zu hinterlassen oder vor allem, Interesse für den Gesprächspartner zu zeigen.

Rattert die folgenden Fragen also in einem Chat nicht einfach herunter, sondern nehmt die Vorschläge als Inspiration, um das „Eis zu brechen“ und einen Gesprächseinstieg zu finden. Antworten könnt ihr schließlich direkt aufgreifen, damit sich eine gute Konversation daraus entwickelt. Die Fragen sind natürlich nicht nur für Tinder, Lovoo, WhatsApp, Instagram-DMs und andere Plattformen auf dem Smartphone geeignet, sondern können auch im Real-Life eingesetzt werden

Fragen Kennenlernen Dating-Apps Social-Media Gesprächsthemen

