Fragen und Antworten zur neuen Bachelor-Staffel

Ihr habt Fragen zur neuen Bachelor-Staffel? Hier gibt’s die Antworten!Am 17. Januar geht’s endlich los: Dann wird „Der Bachelor“ zu „Die Bachelors“. Zum ersten Mal verteilen mit Sebastian Klaus und Dennis Gries zwei Männer gleichzeitig Rosen – und alle Infos dazu findet ihr hier im Überblick.

Neue Regeln beim Bachelor? Das ist bei „Die Bachelors“ 2024 anders 2024 feiern wir in Deutschland eine Premiere: Es gibt nicht nur einen Bachelor-Nachfolger von David Jackson, der im TV die große Liebe sucht, sondern gleich zwei. Die Frage der Fragen lautet deshalb: Entsteht eine echte Bromance oder ein erbitterter Konkurrenzkampf?Und noch etwas ändert sich in der 14. Staffel: Nicht nur die doppelte Bachelor-Power geht an den Start, auch treffen Sebastian und Dennis die Kandidatinnen vorab zu Blind Dates in Deutschland. Erstmals dürfen sie aus insgesamt 30 Frauen ihre 22 Herzdamen auswählen, die sie dann bei der aufregenden Reise nach Südafrika begleiten werde





