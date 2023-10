Frage aus dem Arbeitsrecht: Muss der gesamte Urlaub am Jahresanfang beantragt werden?

So mancher Arbeitgeber möchte gerne schon jetzt in Erfahrung bringen, an welchen Tagen und Wochen seine Arbeitnehmer zwecks Urlaub dem Unternehmen fernzubleiben gedenken. Was angesichts der Personalplanung auch nachzuvollziehen ist. Genauso wie die entgegensetzte Perspektive des Arbeitnehmers.

Eines vorneweg: Arbeitnehmer müssen ihren Urlaub immer beantragen und Arbeitgeber ihn gewähren. Unzutreffend ist daher die Formulierung "Urlaub nehmen". Macht der Arbeitnehmer frei, obwohl dies vom Arbeitgeber nicht gewährt wurde, und bleibt er der Arbeit damit unentschuldigt fern, kann das ein Grund für eine fristlose Kündigung sein.

Wie auch immer, unabhängig davon stellt sich die Frage: Muss der gesamte Urlaub am Jahresanfang beantragt werden? Die gute Nachricht für alle, die nicht gerne lange vorausplanen: in der Regel nicht. Die schlechte Nachricht für Spontan-Urlauber: Dass Arbeitnehmer ihre Urlaubswünsche frühzeitig einplanen, kann der Arbeitgeber durchaus verlangen. headtopics.com

Ausnahmen davon seien aber denkbar, so Markowski. Stünden beispielsweise bei Bauunternehmen besonders viele Aufträge an, könnten auch mehr als 60 Prozent des Jahresurlaubs zu Beginn des Jahres verplant werden müssen. "In Betrieben, in denen es wichtig ist, dass der Jahresurlaub frühzeitig verplant wird, kann mit Zustimmung des Betriebsrats auch gefordert werden, dass der gesamte Jahresurlaub verplant wird", sagt Markowski.

Nach dem Gesetz muss der Urlaub im laufenden Kalenderjahr genommen werden. Die Übertragung von nicht genommenen Urlaubstagen stellt eine Ausnahme dar und muss beim Arbeitgeber beantragt werden. Hierfür kommen entweder betriebliche (zum Beispiel eine hohe Arbeitsbelastung) oder persönliche Gründe (etwa Krankheit des Arbeitnehmers oder eines Familienmitgliedes) infrage. headtopics.com

WC desinfizieren: Wann Sie ihr Bad nicht nur putzen solltenDas Bad soll sichtbar sauber sein. Doch manchmal reicht es nicht aus, einfach nur die Badewanne, die Armaturen und das WC zu putzen. Wann mehr Hygiene nötig ist - und was Sie dabei beachten sollten. Weiterlesen ⮕

