Frachtschiff mit sanktionierter Fracht gestoppt

Die Zollbehörde untersagt einem Schiff die Weiterfahrt, weil es Fracht aus Russland an Bord hat, die auf den Sanktionslisten der EU steht. Dabei soll sich neben Birkenholz auch angereichertes Uran für US-Atomkraftwerke an Bord befinden. Im Rostocker Seehafen liegt seit rund drei Wochen das Frachtschiff „Atlantic Navigator II“. Die zuständige Zollbehörde untersagt bis auf Weiteres die Weiterfahrt. Das liegt daran, dass das Schiff Güter geladen hat, die auf den EU-Sanktionslisten stehen.

„Aufgrund an Bord befindlicher, durch die EU sanktionierter Güter hat das Schiff vom Zoll eine Festhalteverfügung erhalten. Das Verlassen des Hafens ist damit untersagt", teilte das Rostocker Hafen- und Seemannsamt mit. Das Schiff soll mit Birkenholz und angereichertem Uran für US-Atomkraftwerke beladen sein. Diese Information sei von mehreren Quellen bestätigt worden. Der Gesamtwert der Ladung wird auf etwa 40 Millionen Euro geschätzt, bestätigt wurde dies aber noch nicht.

