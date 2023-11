Frachter-Unglück: Kapitän bei Kollision gestorben

Die Ursache des Unglücks ist demnach weiterhin nicht bekannt. Die beiden geretteten Seeleute halten sich laut Staatsanwaltschaft in Bremen auf. In der vergangenen Woche waren das mit Stahlblechen beladene Küstenmotorschiff"Verity" und der mit 190 Metern Länge größere Frachter"Polesie" in der Deutschen Bucht rund 22 Kilometer südwestlich von Helgoland zusammengestoßen. Die"Verity" sank daraufhin schnell. Zwei Seeleute konnten gerettet werden, ein Toter wurde geborgen. Behörden rechnen damit, dass die vier vermissten Seeleute tot sind.

