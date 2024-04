Frachter mit Birkenholz und Uran an Bord in Rostock festgesetzt

Der Frachter lief nicht rund, da steuerte die „Atlantic Navigator II“ am 4. März kurz vor 16 Uhr den Hafen Rostock an. Dort stellten die Techniker an dem Pott, der aus Sankt Petersburg kam und in die USA wollte, einen Schaden an Schraube und Ruder fest – „wohl durch eine Eisfahrt“, wie die Hafenmeisterei BILD bestätigte.Der Frachter (193 Meter lang, 28 Meter breit) wurde vertäut – und wenig später vom Zoll inspiziert.

Und die Inspektoren fanden: Birkenholz und Uran an Bord, berichtet die „Ostsee-Zeitung“. Das Schiff, das unter der Flagge der Marshall-Inseln fährt, wurde im Überseehafen am Schüttgut-Terminal festgesetz

Sanktionierte Güter: Rostocker Zollbehörden hindern Frachter aus Russland am AuslaufenDas Schiff soll Birkenholz und angereichertes Uran für die USA geladen haben: Der Zoll hat einen aus Russland kommenden Frachter festgesetzt. Die Besatzung steuerte den Rostocker Hafen nur durch Zufall an.

Schiffskollision Baltimore: Frachter Dali hatte Notruf gesendet​Mitten in der Nacht rammt ein Schiff die Brücke im Hafen von Baltimore. Die Brücke bricht komplett zusammen, reißt Autos und Menschen mit sich ins Wasser. Der Frachter hatte kurz zuvor einen Notruf abgesetzt.

Methanol-betriebener Frachter 'Ane Maersk' erstmals in HamburgIm Hamburger Hafen hat am Donnerstagmorgen zum ersten Mal ein großes Containerschiff festgemacht, das mit grünem Methanol betrieben wird. Die 'Ane Maersk' ist rund 350 Meter lang - und soll deutlich weniger CO2 ausstoßen als herkömmliche Frachter.

Länger als ein Fußballfeld: Dieser Frachter wird das größte Flugzeug der WeltDer „WindRunner“ soll gigantische Windturbinen-Blätter transportieren.

Indien befreit von somalischen Piraten gekaperten FrachterDie indische Marine hat nach eigenen Angaben ein von somalischen Piraten gekapertes Frachtschiff befreit.

Piratenangriff vor Somalia: Indische Marine befreit Frachter »MV Ruen«Bereits im Dezember übernahmen somalische Piraten die Kontrolle über das unter maltesischer Flagge fahrende Schiff. Nun konnte die indische Marine nach eigenen Angaben alle Besatzungsmitglieder retten.

