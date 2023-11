FP1 Spielberg: Starker Start von Lewis Hamilton

Dennoch wurde der Niederländer bald durchgereicht, denn die Mercedes-Piloten, die mit einem umfangreichen Update ausrücken durften, setzten sich an die Spitze, wobei Bottas mit 1:95,681 min zunächst die Nase vorn hatte. Das lag auch an einem Ausrutscher seines Teamkollegen Lewis Hamilton, der sich ausgangs der vierten Kurve mit zwei Rädern durchs Kies pflügte. Am Ende fehlten ihm nur 68 Tausendstel auf die Bestmarke.

Hamilton gab noch einmal Gas und schaffte es schliesslich, mit 1:05,525 min wieder die Spitze zu übernehmen. Hinter ihm hatten sich sein Teamkollege, die Ferrari-Stars Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen sowie Toro Rosso-Talent Pierre Gasly auf den weiteren Top-5-Positionen ein. Bald darauf kämpfte sich auch Red Bull Racing-Star Daniel Ricciardo in die Top-5.

Vettel erlebte kurz darauf eine Schrecksekunde in der Boxengasse. Der vierfache Champion krachte beinahe in den orangenen Renner von Stoffel Vandoorne und funkte: «Habt ihr das gesehen? Ich wäre beinahe in den McLaren gekracht.» Der frühere GP-Pilot und heutige Sky-TV-Experte Johnny Herbert erklärte: «Das sieht mir nach einem unsicheren Losfahren des McLaren-Juniors aus.

Kurz nach Ablauf der ersten halben Stunde sorgte Verstappen für gelbe Flaggen, weil er in der vierten Kurve einen Dreher hinlegte. Der Niederländer hatte Glück im Unglück, denn er konnte danach unverrichteter Dinge weiterfahren. An die Box abbiegen musste Vandoorne, der plötzlich mit einer beschädigten Fahrzeugnase unterwegs war.

