Fotostrecke: Mexiko-Stadt: Die Fahrernoten der Redaktion

Logan Sargeant (5): Nicht jeder in der Redaktion ist mit der 5 einverstanden, weil sein Rennen gar nicht so schlecht war. Aber: Im Qualifying hat er keine einzige (legale) Rundenzeit setzen könnten und sich damit eigentlich schon alle Chancen verbaut. Der Abstand auf den Teamkollegen war zudem wieder zu groß.Lance Stroll (5): Auch hier keine Einigkeit in der Redaktion, aber der Mehrheit waren das erneute Q1-Aus und der 17.

Valtteri Bottas (3): Fuhr kein gutes Rennen, aber zumindest ein solides, wenn man von der Strafe mal absieht. Die können wir übrigens nicht so ganz nachvollziehen. Hatte zudem Pech mit der roten Flagge, weil er unmittelbar zuvor an der Box war. P9 im Qualifying ebenfalls ordentlich.Pierre Gasly (3): Holte keine Punkte, war aber eigentlich schneller als der Teamkollege.

Mexiko-Stadt GP: Statistiken und RekordeDer Rundenrekord wird von Daniel Ricciardo im Red Bull gehalten. Die schnellste Rennrunde geht auf das Konto von Valtteri Bottas. Lotus war in der Qualifikation am erfolgreichsten. Red Bull führt bei den Teams mit den meisten Siegen. Lewis Hamilton hat die meisten Podestplätze beim Mexiko-Stadt GP. Jim Clark führt die Bestenliste im Qualifying an. Max Verstappen ist der erfolgreichste Fahrer auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez. Die F1 kehrte 2015 nach einer Pause von 23 Jahren zurück. Nico Rosberg gewann das Comeback-Rennen.

Ferrari sichert sich die Pole-Position beim Großen Preis von Mexiko-StadtDer Monegasse fährt im Qualifying vor dem Großen Preis von Mexiko-Stadt (Sonntag, 21 Uhr/live bei Sky) die schnellste Zeit, sichert sich die Pole – bei einem spektakulären Ferrari-Triumph. Sein Teamkollege Carlos Sainz (28) startet von Platz zwei. Eine komplett rote Startreihe! Ausnahmsweise ist mal nicht Dreifach-Weltmeister Max Verstappen (26) der Schnellste. Der Holländer geht von Platz drei an den Start. Sein Teamkollege und Lokal-Held Sergio Pérez (31) startet vor seinem Heim-Publikum vom fünften Platz.Noch wackelt allerdings die Startaufstellung für Sonntag: Nach dem Qualifying stehen mehrere Untersuchungen an, Strafen könnten folgen. Dabei geht es unter anderem um Tsunoda und Sargeant, die unter Gelber Flagge noch überholt haben sollen. Hamilton soll unter Gelber Flagge zu schnell gefahren sein. Auch Thema ist ein Zwischenfall mit Williams-Equipment, bei dem ein Auto beim Herausfahren mit Gerätschaften in der Box in Berührung kam. Nico Hülkenberg (36) ist im Qualifying für seinen 200. Grand Prix die zwölftschnellste Rundenzeit gefahren, rutscht in der Startaufstellung noch eine Position hoch.

