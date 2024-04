Fotografin Alea Horst spricht über das Leid der Frauen in der Ukraine

Für SOS-Kinderdörfer ist die Fotografin Alea Horst in vielen Krisenregionen der Welt unterwegs. Im Schauspielhaus gibt es mit ihr und der Hilfsorganisation ein Podiumsgespräch zum Leid der Frauen in der Ukraine . Das Zurückkommen sei das Schlimmste, sagt Alea Horst . Gerade noch war sie in den Krisen- und Kriegsgebieten dieser Welt unterwegs, Auge in Auge mit dem ganzen Elend vor allem der Kinder.

Und dann ist da ihr friedliches Taunusstädtchen, das ihr jedes Mal wie eine unwirkliche Kulisse erscheint. „Ich muss mich immer der Schwierigkeit stellen, dass ich eine Botschaft mit nach Hause bringe“, sagt sie. „Ich bin das Sprachrohr für Menschen in tiefster Not. Mit meiner Mission dringe ich leider nicht immer durch, und manchmal pralle ich auch damit ab.“ Es sei nicht leicht zu vermitteln, dass wir in Deutschland in Sicherheit sind, eine ordentliche medizinische Versorgung haben und unsere Kinder in die Schule schicken können – im Gegensatz zu weiten Teilen der Wel

