Fotograf Nishanuddin Rahmanuddin erinnert sich an den Tod von Anja Niedringhaus

Höxter. Es ist ihm wichtig, an genau diesem Tag hier zu sein. In Höxter, im Forum Anja Niedringhaus . Wo nicht nur Erinnerung an die berühmte Fotografin wachgehalten wird, sondern vor allem ihre durch beeindruckende Bilder weltweit verbreitete Friedensbotschaft im Fokus steht: Nishanuddin Rahmanuddin, selbst Fotograf, hat am 4. April 2014 den Wagen gefahren, in dem Anja Niedringhaus durch Schüsse von einem Polizisten in Afghanistan starb.

Ein Tag, den er nicht vergessen kann und auch nicht vergessen will, wie er sagt. Auch wenn es ihn die Erinnerung tief im Herzen schmerzt, besonders, wenn sich der Mord jährt. „Ich habe direkt vor ihr gesessen, als es passierte“, sagt er mit leiser Stimme. Schreckliche Eindrücke, die bleiben. Zehn Jahre danach sitzt Nishanuddin Rahmanuddin in sich gekehrt im Forum Anja Niedringhaus, betrachtet nachdenklich die Kriegsbilder, die um die Welt gingen. „Das ist meine Heimat“, sagt der Afghane, der seit 2021 mit seiner Familie in Deutschland leb

Fotografie Anja Niedringhaus Afghanistan Tod Erinnerung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

CDU in Höxter wünscht sich eine Anja-Niedringhaus-Straße in der StadtDie Christdemokraten sehen darin eine Würdigung für die berühmte Fotojournalistin, die vor zehn Jahren in Afghanistan ermordet wurde.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Zehnter Todestag: Höxter gedenkt Anja NiedringhausAm 4. April 2014 wurde die Fotografin in Afghanistan erschossen. Höxter gedenkt ihrer mit Veranstaltungen an zwei Tagen. Und mit Orten der Erinnerung.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Zehnter Todestag: Höxter gedenkt der Fotografin Anja NiedringhausAm 4. April 2014 wurde die Fotografin in Afghanistan erschossen. Höxter gedenkt ihrer mit Veranstaltungen an zwei Tagen. Und mit Orten der Erinnerung.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Anja Utler erhält den Peter-Huchel-Preis für ihren GedichtbandAnja Utler, eine Lyrikerin aus der Oberpfalz, wurde mit dem Peter-Huchel-Preis für ihren siebten Gedichtband „Es beginnt. Trauerrefrain.“ ausgezeichnet. Der Gedichtband setzt bei Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine an und stellt die Sicherheit der Dichterin infrage.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Kenfo-Chefin Anja Mikus soll Generationenkapital für gesetzliche Rente mehrenKenfo-Chefin Anja Mikus soll nicht nur das Generationenkapital für die gesetzliche Rente mehren, sondern auch die Kritiker der Kapitaldeckung überzeugen. Andere Länder haben damit schon vor Jahrzehnten begonnen und ernten heute die Früchte: aus der Kapitaldeckung der staatlichen Altersvorsorge. Nun wird auch Deutschland mit dem „Generationenkapital“ die Kapitaldeckung in die gesetzliche Rentenversicherung einführen. Bis 2036 soll das Generationenkapital auf 200 Mrd. Euro wachsen, eingezahlt in Jahrestranchen von durchschnittlich 10 Mrd. Euro.

Herkunft: boersenzeitung - 🏆 76. / 59 Weiterlesen »

Schwarmes neue Hausärztin: Anja Zolleck hat ihre Praxis eröffnetEin Traum wird wahr: Anja Zolleck eröffnet ihre Praxis in Schwarme und wird zur Landärztin. Mit modernem Ambiente und großzügigen Räumlichkeiten startet sie ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »