Forward Racing übernimmt Werkseinsätze von MV Agusta

Das in Lugano/Schweiz ansässige Forward Racing-Team wird ab 2016 die Werkseinsätze von MV Agusta in der Supersport- und Superbike-WM übernehmen. Das Team tritt seit 2009 in der Moto2-WM an und seit 2012 in der MotoGP-Klasse.

Forward will MV Agusta zu weiteren Erfolgen in der Supersport-Klasse verhelfen und in der Superbike-WM mit der legendären Marke aus Schiranna weiter nach vorne kommen. Das Fernziel ist, gemeinsam in die MotoGP-Klasse zurückzukehren.

