Fortunas Düsseldorf will Überraschung im DFB-Pokal

Mit großer Vorfreude und einer ordentlichen Portion Optimismus will Fußball-Zweitligist Fortunas Düsseldorf für die große Überraschung im DFB-Pokal sorgen. «Mein Traum ist es, am 25. Mai abends im Olympiastadion mit dem goldenen Ding zu sitzen. Wir wollen alles dafür tun, erfolgreich zu sein», sagte Trainer Daniel Thioune vor dem Halbfinalspiel bei Bayer Leverkusen am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky).

Die krasse Außenseiterrolle beim seit 39 Pflichtspielen unbesiegten Tabellenführer und wohl kommenden Meister der Fußball-Bundesliga nehmen die Düsseldorfer gerne an. «Wir spielen eine fantastische Saison und sind in einer Verfassung, die uns in zwei Wettbewerben nach dem Maximalen streben lässt», sagte der Düsseldorfer Chefcoach, der am Wochenende mit seinem Team auch wieder den dritten Platz erobert und den Bundesligaaufstieg nicht aus den Augen verloren hat. «Die Freude ist in der ganzen Stadt zu spüre

