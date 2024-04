Fortuna Düsseldorf: „Wir hatten keine Chance“

„Wir hatten keine Chance. Es war nicht einfach. Jetzt müssen wir Sonntag gegen Braunschweig in der Liga gewinnen!” Dann in der eigenen Arena vor 52000 Zuschauern, die in der dritten Ausgabe in dieser Saison von „Fortuna für alle” dank Sponsoren feien Eintritt haben (13.30 Uhr/Sky).Gerade wurde der dritte Platz ergattert und Düsseldorf hat es damit selbst in der Hand, mindestens die Aufstieg s-Relegation zu erreichen. Doch Zimmermann will noch mehr: „Wäre schön, wenn wir auf Platz zwei kommen.

Damit nächste Saison wieder gegen Leverkusen spielen.” Die Fans jedenfalls glauben an ihre Fortuna, fast 4000 feierten die Spieler nach Abpfiff in Leverkusen. Kapitän Andre Hoffmann (31): „Es schmerzt schon. Ich weiß, wie viele Menschen sich dieses Finale gewünscht haben. Die Fans tragen uns durch die Saison.” Vielleicht sogar bis zum Aufstieg.Trainer Daniel Thioune (49): „Das war eine Achterbahnfahrt Jetzt kommt der Liga-Alltag. Bei allem Respekt ist Braunschweig Sonntag nicht Leverkuse

