Fortuna Düsseldorf stürmt an die Tabellenspitze

Bei den letzten beiden Bundesliga-Aufstiegen 2012 und 2018 spielte sich Fortuna jeweils in einen Rausch – einen ROTEN RAUSCH!Düsseldorf gewinnt in Braunschweig 4:1, nimmt den Schwung vom irren Sieg letzte Woche gegen Lautern (4:3 nach 0:3 Rückstand) mit und stürmt an die Tabellenspitze!Sie sind das erfolgloseste Sturmzentrum der 2. Bundesliga! Doch Vincent Vermeij glänzt als Vorbereiter. Bereits zur Halbzeit steht es 2:0, weil der überragende Tzolis (BILD-Note 1) Fortuna in Führung bringt (12.) und Vermeij sein Versprechen (erst ein Saisontreffer/„ich werde meine Tore noch machen“) von unter der Woche einlöst und auf 2:0 erhöht (14.). Allerdings: Vermeij hätte schon in der 6. Minute treffen MÜSSEN! Da steht er nach genialem Tzolis-Pass völlig frei 7 Meter vor dem Braunschweig-Tor, schießt den Ball aber amateurhaft links vorbei. Wahnsinn!Nach der Pause muss Fortuna noch mal zittern, Krüger trifft für den Tabellenletzten zum 1:2-Anschluss (59.). Ein Fortuna-Team der letzten Jahre wäre jetzt noch mal ins Schwimmen gekommen. Doch DIESER Mannschaft imponiert so was nicht. Siebert erzielt per Kopf ziemlich schnell das 3:1 (63.) – die Entscheidung! Tanaka erhöht in der Nachspielzeit sogar noch auf 4:1 (90.+8).Übrigens: Düsseldorf hätte noch viel höher gewinnen können – gleich DREI Tore wurden wegen Abseitspositionen aberkannt. Unfassbar. Für die Tabellenführung reicht der Sieg aber allema Weiterlesen:

BILD_Sport »

Fortuna Düsseldorf - mit Demut zur Tabellenspitze?Düsseldorf reist nach dem stimmungsvollen Sieg gegen Kaiserslautern äußerst kontrastreich zum bislang trostlosen Schlusslicht Braunschweig. Es winkt die Tabellenführung. Weiterlesen ⮕

Fortuna Düsseldorf: So lief Partie bei Eintracht Braunschweig mit Sprung an TabellenspitzeWeil hunderte Düsseldorfer Anhänger im Stau steckten, war die Partie in Braunschweig verspätet angepfiffen worden. Die Fortuna-Profis auf dem Rasen waren indes mit Anpfiff da und lieferten sofort ab. Die Ausbeute hätte noch deutlich höher ausfallen müssen. Wer besonders positiv überrascht hat. Weiterlesen ⮕

Fortuna Düsseldorf: Der Kampf um Fortuna!Diese Wahlen bei Fortuna haben es in sich! Am 19. November steigt ab 11 Uhr die Mitgliederversammlung des Zweitligisten. Die Boss auf Werbetour... Weiterlesen ⮕

Fortuna Düsseldorf: Jamil Siebert erhält einen Ritterschlag von Jordy de WijsFür den gebürtigen Düsseldorfer hat sich beim 4:3 gegen Kaiserslautern ein jahrelang gehegter Traum erfüllt. Der 21-Jährige wird immer sicherer und lässt sich auch von Rückschlägen nicht mehr so leicht umwerfen. Deshalb stellt ihm ein erfahrener Kollege ein Top-Zeugnis aus. Was Jamil Siebert selbst sagt. Weiterlesen ⮕

| Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf : | 11. SpieltagAufstellung und Formation zum Spiel Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf Weiterlesen ⮕

Fortuna Düsseldorf: Was Aufsichtsrats-Spitze von F95 vor Mitgliederversammlung sagtSie bilden die Aufsichtsratsspitze von Zweitligist Fortuna – Björn Borgerding und Sebastian Fuchs im exklusiven Gespräch über die Entwicklung des Vereins, Erwartungen an den Vorstand, Versäumnisse in der Vergangenheit. Und ob sie noch einmal für einen Platz im Kontrollgremium kandidieren. Weiterlesen ⮕