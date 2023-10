Fortuna Düsseldorf springt auf Platz eins

Fortuna Düsseldorf hat zumindest vorerst die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Die Mannschaft von Daniel Thioune gewann am Freitagabend mit 4:1 (2:0) bei Eintracht Braunschweig und verdarb damit auch den Einstand des neuen Braunschweiger Trainers Marc Pfitzner.

Florian Krüger brachte die Eintracht in der 59. Minute noch einmal heran. Nur fünf Minuten später stand es durch Jamil Siebert (64.) aber wieder 1:3. Ao Tanaka (90.+8) legte in der Nachspielzeit noch einen vierten Treffer nach. Pfitzner setzte zehn der elf Braunschweiger Neuzugänge für diese Saison auf die Bank oder die Tribüne. Vor 19 333 Zuschauern spielte die Eintracht unter dem neuen Trainer auch deutlich mutiger.

