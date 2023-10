Fortuna Düsseldorf: Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident und Aufsichtsrat, hofft auf EM-Euphorie

nach Hanau gefahren, um dort – passenderweise – die Rudi-Völler-Sportanlage zu besuchen. Ihre Mission: die Auftaktveranstaltung eines Programms für Amateurvereine, die im Vorfeld der Europameisterschaft in Deutschland kommenden Sommer an einem Punktespiel teilnehmen und Preise gewinnen können, zum Beispiel einen Event-Tag mit der Nationalmannschaft am DFB-Campus in Frankfurt.

Eine Aussage, die ebenso gut zu Frymuth selbst passen könnte. Der 66-Jährige ist zwar bundesweit in erster Linie als DFB-Vize bekannt, doch seine nie geleugnete Verbundenheit mit seiner Heimatstadt und deren bedeutendstem Fußballklub hat auch der Fortuna schon sehr häufig überregionale Pluspunkte eingebracht.Von November 2004 bis Januar 2014 war Frymuth Vorstandssprecher der Fortuna, ein Amt, das heute Vorstandsvorsitzender genannt wird.

„Wir wissen, dass es seinen Aufwand bedarf, um in dieser Stadt, die so viel zu bieten hat, die Begeisterung und das Gemeinschaftserlebnis im Zwei-Wochen-Takt greifen zu sehen.“ Doch er habe Hoffnung, auch nach der gelungenen Premiere von „Fortuna für alle“ gegen den 1. FC Kaiserslautern. headtopics.com

„Es funktioniert, wenn man die Dinge entsprechend umsetzt. Glaubwürdig und sympathisch auf die Fans zugeht. Das ist der Beitrag, den Fortuna für den EM-Austragungsort Düsseldorf leisten kann“, ergänzte Jobst. Vielleicht machen Frymuth, Neuendorf und Völler dann bald auch einen Ausflug in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt.

