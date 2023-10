Fortuna Düsseldorf: Noten zum Spiel bei Eintracht Braunschweig

Fortuna Düsseldorf hat am Freitagabend (27. Oktober 2023) durch einen 4:1-Erfolg bei Schlusslicht Eintracht Braunschweig vorübergehend die Zweitliga-Tabellenspitze zurückerobert. Christos Tzolis (21), Vincent Vermeij (29), Jamil Siebert (21) und Ao Tanaka (25) schossen die Rot-Weißen in Niedersachsen zum Sieg. Für die Gastgeber traf Florian Krüger (24) zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer.

Fortuna Düsseldorf bei Eintracht Braunschweig: Die Noten zum Spiel Welche Noten verdienten sich die Profis von Fortuna-Coach Daniel Thioune (49)? In der Bildergalerie oben findest du die Düsseldorfer in der EXPRESS.de-Einzelkritik. Für Fortuna geht es in der 2. Bundesliga in einer Woche erneut mit einem Freitagabend-Spiel weiter. Dann empfangen die Rot-Weißen am 3. November (18.30 Uhr) Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden in der Merkur-Spiel-Arena.

