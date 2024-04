Fortuna Düsseldorf mit Respekt und Kampfgeist gegen Bayer Leverkusen

Fortuna Düsseldorf geht mit viel Respekt in das Halbfinale des DFB-Pokals bei Bayer Leverkusen - aber auch mit einer gehörigen Portion Kampfgeist. Verstecken will sich der Außenseiter nämlich keineswegs vor dem schier übermächtigen Bundesliga-Spitzenreiter. 'Ich will einen Pokalfight. Es ist eine Riesenmöglichkeit für uns', sagte Trainer Daniel Thioune vor dem Duell am Mittwoch (03.04.2024, 20.45 Uhr) in der BayArena: 'Mein Traum ist es, am 25.

Mai abends im Olympiastadion mit dem goldenen Ding zu sitzen.' Die Fortuna kommt mit viel Rückenwind nach Leverkusen, schließlich sind die Düsseldorfer seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen. Außerdem hat die Fortuna in dieser Saison schon neun Mal aus einem Rückstand noch mindestens ein Unentschieden gemacht, meistens sogar einen Sieg - wie beim spektakulären 4:3 nach 0:3 gegen Kaiserslautern. Mental wird Düsseldorf bereit sei

