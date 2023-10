Fortuna Düsseldorf II - Wuppertaler SV 2:3 | 13. Spieltag

Nutze kicker auf seinen digitalen Plattformen wie gewohnt mit Werbung und Tracking. Die Zustimmung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Details zu Werbe- und Analyse-Trackern findest du in unsererWerbung und Tracking: Um dir relevante Inhalte und personalisierte Werbung anzubieten, setzen wir Cookies und andere Technologien ein. Damit messen wir, wie und womit du unsere Angebote nutzt. Diese Daten geben wir auch an Dritte weiter.

...Personalisierte Inhalte, Inhaltemessung, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung ausspielen Inhalte können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können Daten hinzugefügt werden, um Inhalte besser zu personalisieren. Die Leistung von Inhalten kann gemessen werden. Erkenntnisse über Zielgruppen, die die Anzeigen und Inhalte gesehen haben, können abgeleitet werden. Daten können verwendet werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Systeme und Software zu entwickeln.

Hinweis zur Verarbeitung deiner auf dieser Webseite erhobenen Daten in den USA: Wir weisen dich darauf hin, dass bezogen auf einzelne Cookies und Dienstleister eine Verarbeitung deiner Daten in den USA erfolgt. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. headtopics.com

Weiterlesen:

kicker_BL »

Fortuna Düsseldorf II - Wuppertaler SV : | 13. SpieltagInfos, Statistik und Bilanz zum Spiel Fortuna Düsseldorf II - Wuppertaler SV Weiterlesen ⮕

Fortuna Düsseldorf II - Wuppertaler SV 0:0 | 13. SpieltagLiveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel Fortuna Düsseldorf II - Wuppertaler SV Weiterlesen ⮕

Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf : | 11. SpieltagLiveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf Weiterlesen ⮕

| Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf : | 11. SpieltagAufstellung und Formation zum Spiel Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf Weiterlesen ⮕

Fortuna Düsseldorf: Der Kampf um Fortuna!Diese Wahlen bei Fortuna haben es in sich! Am 19. November steigt ab 11 Uhr die Mitgliederversammlung des Zweitligisten. Die Boss auf Werbetour... Weiterlesen ⮕

Fortuna Düsseldorf: So will Daniel Thioune den Letzten knackenAuf dem Papier eine klare Sache: Düsseldorf Freitag bei Schlusslicht Braunschweig. Aber: So was ging vor 3 Wochen für Düsseldorf gegen Osnabrück schief... Weiterlesen ⮕