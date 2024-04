Fortuna Düsseldorf: Hertha BSC meldet sich oben zurück

📆 06.04.2024 14:57:00

Fortuna Düsseldorf kämpft im Saison-Endspurt um den Aufstieg in die Bundesliga. Aktuell liefern sich die Rot-Weißen in der 2. Bundesliga vor allem mit dem Hamburger SV ein Fernduell um den Relegationsplatz. Erneut punkten könnten die Düsseldorfer am Sonntag (7. April 2024, 13.30 Uhr). Da empfängt die Fortuna Kellerkind Eintracht Braunschweig. Doch der Blick könnte sich neben dem Gegner Braunschweig noch auf eine ganz andere Mannschaft richten. Denn still und leise hat sich Hertha BSC zurückgemeldet – obwohl die meisten die Berliner im Aufstiegskampf schon längst abgeschrieben hatten. Fortuna Düsseldorf: Hertha BSC meldet sich oben zurück Nach einem katastrophalen Saisonstart hausten die Herthaner nach den ersten drei Spieltagen mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der 2. Bundesliga. Nun haben sie sich zurückgekämpft und liegen nach dem 3:2-Comeback-Sieg beim SC Paderborn am Freitag (5. April) mit 41 Punkten nur fünf hinter der Fortuna