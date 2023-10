Fortuna Düsseldorf gewinnt gegen Eintracht Braunschweig in der 2. Bundesliga

Die Fortuna gewann zum Auftakt des elften Spieltags 4:1 (2:0) beim Tabellenletzten und kletterte zumindest bis Samstag auf Platz eins. Die Düsseldorfer Christos Tzolis (12.) und Vincent Vermeij (14.) sorgten mit einem frühen Doppelschlag schnell für klare Verhältnisse an der Hamburger Straße. Nach dem Anschlusstreffer von Florian Krüger (59.) antwortete Jamil Siebert (64.) passend. Ao Tanaka (90.+8) setzte den Schlusspunkt.

Pfitzner mit Braunschweig-DebütDie Braunschweiger, bei denen Pfitzner am Montag den beurlaubten Jens Härtel ersetzt hatte, bleiben nach der achten Saisonniederlage mit nur fünf Punkten Schlusslicht. Wegen der teils verzögerten Anreise von letztlich 19.333 Zuschauern begann die Partie mit rund 15 Minuten Verspätung. Und die Fortuna dort, wo sie beim rauschenden 4:3-Sieg nach 0:3-Rückstand gegen den 1.

Weiterlesen:

SkySportDE »

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf siegt bei Eintracht BraunschweigFortuna Düsseldorf war in der 2. Bundesliga beim Tabellenletzten Eintracht Braunschweig gefordert. Durch einen 4:1-Auswärtserfolg eroberte Daniel Thiounes Mannschaft die Tabellenspitze zurück. Weiterlesen ⮕

Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Braunschweig: der Live-TickerNach der Gala ist vor der Pflichtaufgabe: Am Freitag um 18.30 Uhr gastiert Fortuna Düsseldorf beim Schlusslicht der Zweiten Liga, Eintracht Braunschweig. Dabei gilt es, einige personelle Ausfälle zu kompensieren. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts. Weiterlesen ⮕

Fortuna Düsseldorf: So lief Partie bei Eintracht Braunschweig mit Sprung an TabellenspitzeWeil hunderte Düsseldorfer Anhänger im Stau steckten, war die Partie in Braunschweig verspätet angepfiffen worden. Die Fortuna-Profis auf dem Rasen waren indes mit Anpfiff da und lieferten sofort ab. Die Ausbeute hätte noch deutlich höher ausfallen müssen. Wer besonders positiv überrascht hat. Weiterlesen ⮕

Fortuna Düsseldorf bei Eintracht Braunschweig: Live-Ticker zum NachlesenFortuna war am elften Spieltag der Zweiten Liga bei Eintracht Braunschweig zu Gast und holte einen Auswärtssieg. In unserem Live-Ticker können Sie alles nochmal nachlesen. Weiterlesen ⮕

Fortuna Düsseldorf: Noten zum Spiel bei Eintracht BraunschweigFortuna Düsseldorf war in der 2. Bundesliga beim Schlusslicht Eintracht Braunschweig gefordert. Daniel Thioune und sein Team feierten einen 4:1-Auswärtserfolg. Hier gibt es die Noten zum Spiel. Weiterlesen ⮕

Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf : | 11. SpieltagLiveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf Weiterlesen ⮕