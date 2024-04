Fortuna Düsseldorf Fans unterstützen ihr Team beim Auswärtsspiel

Rund 5000 Anhänger haben die Düsseldorfer am Samstag beim Kellerkind aus Hessen unterstützt. Auch außerhalb des eigentlichen Gästeblocks waren unzählige Fortuna- Fans zu finden. Was die Spieler dazu sagen und welcher Akteur besonders beeindruckt ist.Da hatte sich Fortuna aber mal gründlich verschätzt.

Allerdings nicht irgendetwas. Es war vielmehr ein beeindruckender Schulterschluss, der sich letztlich besonders in den beiden noch kommenden Auswärtsspielen als großes Faustpfand erweisen und den Weg zum Aufstieg pflastern kann. „Wenn man sieht, dass gut 5000 Leute ausnach Wiesbaden gekommen sind“, fuhr Oberdorf fort, „und man von der Stimmung her das Gefühl hat, dass man zuhause spielt – das ist wirklich Wahnsinn und für uns immer wieder unfassbar schön.

Torschütze Johannesson teilte die Auffassung des gefühlten Heimspiels in der Fremde, und er ging sogar noch einen Schritt weiter. „Unsere Fans steigern sich wirklich in jeder Partie, ein großes Lob dafür. Ich habe in Deutschland noch keine besseren Fans gesehen als unsere, seitdem ich hier bin“, sagte der seit vergangenen Sommer vom

Zum kommenden Auswärtsspiel auf Schalke werden Fortuna dann sogar mehr als 6000 Anhänger begleiten, und auch für die Begegnung in Kiel am vorletzten Spieltag wird das Gästekontingent nach dem Start des Vorverkaufs wohl innerhalb kürzester Zeit vergriffen sein.Warum Trainer Thioune für Fortuna keine Endspiele sieht

