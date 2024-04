Fortuna Düsseldorf empfängt Eintracht Braunschweig in der 2. Bundesliga

Jetzt muss schnell der Schalter umgelegt werden! Nach dem bitteren Pokal-Aus bei Bayer Leverkusen (0:4 am 3. April 2024) tritt Fortuna Düsseldorf vier Tage später in der zweiten Liga gegen Eintracht Braunschweig an. Es ist ein eminent wichtiges Spiel: Denn mit einem Heim-Dreier am Sonntag (7. April, 13.30 Uhr) würden Daniel Thioune (49) und sein Team den dritten Tabellenrang behaupten – und hätten damit weiter eine blendende Ausgangslage im Rennen um die Aufstiegsplätze . 2.

Bundesliga: Fortuna Düsseldorf empfängt Eintracht Braunschweig In Sachen Personal hat sich im Vergleich zum Pokal-Auftritt in Leverkusen nichts verändert. „Wir sind schon auch ein bisschen gelaufen, in Leverkusen. Vor allem hinterher“, meinte Thioune mit einem Augenzwinkern. Weitere Hiobsbotschaften blieben für den Düsseldorfer Trainer aber aus, seine Truppe hat die Partie körperlich gut weggesteck

Fortuna Düsseldorf Eintracht Braunschweig 2. Bundesliga Fußball Aufstiegsplätze

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



express24 / 🏆 16. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Fortuna Düsseldorf - Eintracht Braunschweig : | 28. SpieltagAufstellung und Formation zum Spiel Fortuna Düsseldorf - Eintracht Braunschweig

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Fortuna Düsseldorf: Das sagen Fortuna-Profis und Trainer nach dem Sieg gegen den Hamburger SVFortuna setzte sich 2:0 gegen den Hamburger SV durch und ist wieder mittendrin im Aufstiegskampf.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Fortuna Düsseldorf: 'Fortuna für alle' besteht ersten HärtetestIm Zuge von 'Fortuna für alle' waren die Heimspiele von Fortuna Düsseldorf gegen Lautern und St. Pauli ausverkauft. Gilt nun auch für's dritte Gratis-Spiel.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Fortuna Düsseldorf: U23 am Samstag zu Gast bei Fortuna KölnFortuna gegen Fortuna – wie die Düsseldorfer trägt Fortuna Köln das Glück im Namen. Zuletzt waren die Domstädter jedoch eher gebeutelt, weshalb sich die „Zwote“ gute Chancen ausrechnen kann. Wie Cheftrainer Jens Langeneke zwei Ausfälle kompensieren will.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Fortuna Düsseldorf: Christos Tzolis lässt Fortuna vom Aufstieg träumenDie Karten im Aufstiegsrennen sind neu gemischt! Düsseldorf stürmt mit eine 4:0 in Osnabrück auf Platz 3. Der HSV zumindest bis Sonntag 2 Punkte dahinter.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Fortuna Düsseldorf: Hamburger SV Fans mit respektvoller Geste nach Tod eines Fortuna-FansAls die Düsseldorfer Ultras während des Spiels gegen den Hamburger SV eines verstorbenen Fans gedachten, wurden der Fußball und auch der Gegner zur Nebensache. Wie der schwere Moment in der Arena ablief. Warum die HSV-Fans Respekt verdient haben.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »