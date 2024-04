Fortuna Düsseldorf auf dem Weg in die Bundesliga

Der Aufsteiger Wehen-Wiesbaden empfängt Fortuna Düsseldorf (13 Uhr/Sky). Das Hinspiel in der Arena war für Trainer Daniel Thioune (49) und seine Jungs mit einer 1:3-Niederlage schmerzhaft. Doch mittlerweile sind sie auf dem Weg in die Bundesliga. Fortuna möchte mit drei Top-Stars weitermachen, aber die Finanzierung wäre riskant. Die Fans von Fortuna sind begeistert. Noch nie in den 25 Zweitliga-Jahren von Düsseldorf strömten so viele Menschen in den Verein. Der Zuschauerschnitt liegt bei über 39.000. 4.000 Düsseldorfer fahren nach Wiesbaden in das nur 15.295 Zuschauer fassende Stadion. Die Euphorie ist groß. Auch bei Thioune: „Wir alle träumen. Das ist natürlich und normal. Aber wir können unsere Träume nur erfüllen, wenn wir hart arbeiten. Und Großes kann nur passieren, wenn man im Hier und Jetzt ist.“ Das war Fortuna in den letzten vier Spielen, die alle gewonnen wurden und in denen nur ein Gegentor fiel. Jetzt hat Fortuna es selbst in der Hand, die Relegation aus eigener Kraft zu erreichen. Und vielleicht noch mehr. „Wir verschließen uns nicht, wir sind Tabellendritter - es gibt nur zwei Plätze in der Tabelle, auf denen ich lieber wäre.“