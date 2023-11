Fortsetzung von "Schmeiß' die Mama aus dem Zug!" geplant

Seit mehr als 20 Jahren schreibt Björn Becher über Filme und Serien. Hier bei FILMSTARTS.de kümmert er sich um "Star Wars" - aber auch um alles, was gerade im Kino auf der großen Leinwand läuft. Vor fast 40 Jahren forderte Danny DeVito von Billy Crystal: „Schmeiß’ die Mama aus dem Zug!“ Nun soll wirklich eine Fortsetzung der schwarzhumorigen Komödie entstehen...Aus dem Missverständnis ergeben sich allerlei Verwicklungen und Wendungen – vor allem als die Ex-Frau wirklich für tot gehalten wird

. An den Kinokassen kam die Komödie ausgesprochen gut an. Die auch für ihre Darstellung der Mama Fratelli in „Die Goonies“ bekanntewurde für die Rolle von DeVitos Mutter (siehe unser Artikelbild) sogar für einen Oscar nominiert. Nun soll plötzlich ein Sequel kommen – fast 40 Jahre nach dem das Original 1987 in Nordamerika und dann 1988 in Deutschland in die Kinos kam., also „„Schmeiß’ den Papa aus dem Zug!“. In dem Interview hörte es sich noch so an, als sei das mal eine Idee in der Vergangenheit gewesen. Doch dem ist nicht so.in Erfahrung bringen konnte, sind die beiden Schauspielstars und Freude immer noch entschlossen, die Fortsetzung auf den Weg zu bringen. Ein Vertreter von Crystal bestätigte dem Magazin die Pläne:Ob und wann „Throw Papa From the Train“ dann wirklich erscheint, steht noch in den Sternen. DeVito, der seit Jahren mit der gefeierten Serie „“ mal wieder in den deutschen Kino

:

KINODE: Für Nachteulen heute im TV: Diese Fortsetzung eines überraschenden Horror-Hits ging richtig badenFortsetzungen von erfolgreichen Film en haben das Ziel, den Vorgänger zu übertreffen. Ein Film der an dieser Aufgabe gescheitert ist, läuft im TV.

Herkunft: KINOde | Weiterlesen »

GAMESTAR_DE: Good Burger 2: Nach 26 Jahren kommt die Fortsetzung zur Kult-KomödieIn Good Burger 2 kehren Ed und Dex nach ganzen 26 Jahren zurück, um euch mit nostalgischen Lachern und neuen Eskapaden zu versorgen. Im...

Herkunft: GameStar_de | Weiterlesen »

BR24: SPD-Politiker werben für Fortsetzung des DeutschlandticketsBerlin: Mit Blick auf das drohende Aus für das Deutschlandticket haben mehrere Verkehrspolitiker der SPD für eine Fortsetzung geworben. In einem Schreiben, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, fordern die Sozialdemokraten von Bund und Ländern, sich auf eine angemessene Finanzierung der bundesweit gültigen Monatskarte für den ÖPNV zu einigen.

Herkunft: BR24 | Weiterlesen »

MOPO: Zugunglück nahe Hamburg: Rangierlok kracht in Zug aus SyltAm Bahnhof Itzehoe (Kreis Steinburg) hat es am Freitagmittag einen Unfall mit einer Rangierlok und einem Personenzug gegeben. Die Strecke zwischen Hamburg

Herkunft: mopo | Weiterlesen »

STERNDE: Mainz: Fußballfan beleidigt und droht im Zug: PolizeieinsatzMainz (lrs) - Mit Beleidigungen und Drohungen in einem Zug hat ein Fußballfan in Mainz einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 25-Jährige habe sich auch

Herkunft: sternde | Weiterlesen »

NTVDE: Rheinland-Pfalz & Saarland: Fußballfan beleidigt und droht im Zug: PolizeieinsatzAktuelle Nachrichten aus Rheinland-Pfalz und Saarland

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »