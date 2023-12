Fortnite-Spieler beschweren sich über hohe Preise im Ingame-Shop

Die Macher von Fortnite haben offenbar herausgefunden, wie teuer ein Shop sein darf, bevor es Gamern zu viel ist– bei denen es virtuelle Auto-Skins zu kaufen gibt. Die Preise im Shop waren aber so unverschämt, dass sich die Spieler laut beschweren und Epic nun reagiert.und bietet einen Ingame-Shop, mit dem ihr das Aussehen eurer Autos anpassen könnt. Einige der neueren Bundles kosten 4.000 V-Bucks. Dabei handelt es sich lediglich um Skins für bestehende Autos.

Reddit Es gab Vergleiche, was man mit dem Geld sonst machen könnte. Das beliebte Hollow Knight etwa könne man sich dafür zweimal kaufen und habe mehr davon – im Angebot sogar 5-Mal. Besonders große Kritik gab es für die augenscheinliche Zielgruppe: Kinder haben kein Konzept von Wert. Wenn die mögen und ihre Eltern es sich leisten können, kaufen sie den. Und bedenkt man, dass Epic jüngere Spieler bedient und auf dies aufbaut, musste wohl jemand denken, dass das sinnvoll sei. Ein weiterer Nutzer meint: Sein Cousin sei 13 und habe für 60 Dollar V-Bucks gekauft und die innerhalb von 3 Wochen verschleuder





Cyber Monday: MediaMarkt und Saturn reduzieren PreiseMediaMarkt und Saturn haben zunächst für den Black Friday und nunmehr für den Cyber Monday mächtig an ihren Preisen gedreht und reduzieren diverse Artikel. Welche Angebote sich lohnen, lesen Sie hier.

Black Friday: Media Markt und Saturn senken PreiseDie Black Friday Woche nähert sich ihrem Höhepunkt, wobei Media Markt und Saturn erneut ihre Preise senken. In den Prospekten findet ihr neue Angebote anlässlich der Schnäppchentage. Wir führen durch den Deals-Dschungel und verschaffen euch einen Überblick.

Gastro-Chefin zur Mehrwertsteuererhöhung: 'Wir werden die Preise erhöhen müssen'Bayerns Gastronomie-Präsidentin Angela Inselkammer erklärt, weshalb die Bundesregierung mit der Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie ihr Wort gebrochen hat und weshalb die Preise steigen werden.

Erfolgreiche deutsche Spieler im Ausland🎙️ Für Léon-Maurice Pöhls ist in Irland „ein Traum in Erfüllung gegangen“. Der gebürtige Hamburger bejubelt die vierte Meisterschaft in Folge. Im TMinterview spricht er über seine Zeit bei den ShamrockRovers. ShamrockRovers Hoops Transfermarkt

Streamer Ninja zeigt versehentlich sein Einkommen mit FortniteDer Streamer Tyler „Ninja“ Blevins (32) war 2017 und 2018 eine große Nummer auf Twitch dank des Online-Shooters Fortnite: Battle Royale. In den letzten Jahren ist es ruhiger um ihn geworden, jetzt aber startete der US-Amerikaner erneut auf Twitch durch, dennhat dank eines Nostalgie-Patches vom 3. November wieder Aufwind. Der Streamer zeigte versehentlich, wie viel Geld er mit Fortnite in etwa einem Monat verdient hat. Dabei hat er allein am 3. November etwa 80.000 US-Dollar eingenommen.

Neue Endgame-Aktivität in Diablo 4 wird die Spieler herausfordernIm Dezember soll laut einem Experten eine neue Endgame-Aktivität in Diablo 4 erscheinen, die selbst die besten Spieler an ihre Grenzen bringen wird. Das kommende Event namens „Abattoir of Zir“ wird eine große Herausforderung sein und für jeden zugänglich sein, der die Season-Reise abgeschlossen hat.

