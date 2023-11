Fortnite: Neues Sternen-System im Battle Pass von Kapitel 4 Saison 5

04.11.2023 11:36:00 MeinMMO 1 min.

Das passiert gerade in Kapitel 4 Saison 5: Wie gewohnt kostet der Battle Pass 950 V-Bucks. Der Pass der neuen Saison 5 von Kapitel 4 wird das gleiche Sternen-System haben wie in Kapitel 3 zuvor. Ihr habt also die Möglichkeit, eure Belohnungen mit Sternen freizuschalten. Fortnite sorgt jedoch dafür, dass ihr zuerst ein bestimmtes Level erreichen müsst, bevor ihr eine Ansammlung von Belohnungen freischalten könnt. Wenn euch der Skin auf Seite 5 gefällt, müsst ihr zuerst Level 26 erreichen. Wenn die Spitzhacke auf Seite 6 genau das ist, was ihr braucht, möchte Fortnite, dass ihr zuerst Level 29 erreicht. Dies zieht sich diesmal bis Seite 7 durch. Das alte System aus Kapitel 3 wurde verabschiedet. Ihr müsst nun nicht mehr eine bestimmte Anzahl von Seiten freischalten, bevor ihr euer Wunschitem erhaltet.