Forsthubschrauber stürzt bei Holzarbeiten ab

Ein spezieller Forsthubschrauber ist im südthüringischen Föritztal bei Holzarbeiten abgestürzt. Der Pilot stehe unter Schock und soll in ein Krankenhaus gebracht werden. Es gebe keine Schwerverletzten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der Hubschrauber beim Starten von einer Windböe erfasst und stürzte infolgedessen ab. Der Hubschrauber sollte in der Region noch bis Freitag Hunderte Tonnen vertrocknetes Buchenholz von einem Hang im Thüringer Wald holen.

Die Bäume seien infolge des Klimawandels vertrocknet und drohten, auf eine Landstraße zu fallen, hatte ein Sprecher der Landesforstanstalt vor dem Absturz die Gründe für den Einsatz des Spezialgeräts erläutert

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ntvde / 🏆 3. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tödlicher Sturz in die Tiefe: Ein Toter und ein Schwerverletzter bei DHLIn Wilhelmsburg ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Auf dem Firmengelände von DHL stürzten zwei Arbeiter durch eine

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »

CONSTELLATION ENERGY - Ein Chart wie ein Strich nach obenDie Aktie von Constellation Energy gehörte gestern wieder einmal zu den starken Werten im Nasdaq 100. Mit einem Plus von 5,06 % landete sie auf Platz 3 der Gewinnerliste.

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »

History: Guy Ligier – ein Mann wie ein Erdbeben​​​Solche Typen kann nur Frankreich hervorbringen: Wir erinnern an den unverwechselbaren Guy Ligier – der frühere Rugby-Spieler, Rennfahrer, Kettenraucher und spätere Teamchef war ein Mann wie ein Erdbeben.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Extra-Szene in Harry Potter: Ein Film hat noch ein zweites EndeGIGA-Autor. Experte für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

Neu auf Amazon Prime Video: Ein bildgewaltiges Historien-Epos - ein Muss für 'Gladiator'-FansPascal liebt das Kino von „Vertigo“ bis „Daniel, der Zauberer“. Allergisch reagiert er allerdings auf Jump Scares, Popcornraschler und den Irrglauben, „Joker“ wäre gelungen.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »

FC St. Pauli: Weil ein Finger krumm ist – Torwart Vasilj hat ein Handschuh-GeheimnisNach einem Fingerbruch setzt Torwart Nikola Vasilj jetzt auf spezielle Handschuhe...

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »