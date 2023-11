Forscher stellen neues Upgrade für Prozessoren vor

Ein Forscherteam aus China hat eine neue passive Kühlung für Prozessoren vorgestellt. Die soll die Performance nicht nur deutlich steigern, sondern langfristig auch günstiger sein. Forscher von der City University Hongkong und der School of Energy and Power Engineering an der Huazhong University of Science and Technology in Wuhan haben ein wissenschaftliches Projekt veröffentlicht. Hier stellt man ein neues Kühlsystem vor, welches deutlich mehr Leistung bringen soll.

In einem ersten Praxistest soll das System bereits sehr gut funktioniert haben. Und es gibt noch weitere Vorteile.Es handelt sich dabei um einen „hygroskopischen, membrangekapselten Kühlkörper mit Salzfüllung”, kurz HSMHS. Das System soll Lithiumbromidsalz verwenden, das von einer porösen Membran eingeschlossen das Wasser verdampfen lässt





🏆 1. MeinMMO » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Endlich auch in Schwarz: Apple kündigt Macbook Pro mit M3-Prozessoren anApple hat im Zuge seines 'Unheimlich schnell'-Events (engl. 'Scary fast') neue Macbook Pros und die ersten Silicon-Chips in Drei-Nanometer-Strukturbreite vorgestellt. Und: Das Macbook Pro kommt nun auch

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

CPU-Gaming-Benchmarks: Aktuelle Spiele-Benchmarks für AMD und Intel ProzessorenComputerBase liefert topaktuelle Benchmarks in aktuellen Games und gibt Hilfestellung dabei, auch ältere CPUs einzuordnen.

Herkunft: ComputerBase - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Microsoft stellt eigene Prozessoren für Cloud-Aufgaben vorMicrosoft hat auf der Ignite-Konferenz 2023 zwei eigene Prozessoren vorgestellt, die als Custom-Chips und integrierte Systeme bezeichnet werden. Der Microsoft Azure Maia AI Accelerator soll Cloud-Aufgaben in Rechenzentren erledigen lassen und wurde in Zusammenarbeit mit OpenAI entwickelt. Der Chip ist speziell auf die von OpenAI und Microsoft entwickelten Large Language Models (LLMs) abgestimmt.

Herkunft: WinFuture - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Apple stellt neue Mac-Prozessoren und MacBook Pros vorApple hat in der Nacht auf Dienstag neue Mac-Prozessoren mit 3-Nanometer-Strukturen, MacBook Pros und einen aktualisierten 24-Zoll-iMac vorgestellt. Es gibt eine neue Apple-Silicon-Generation in drei Ausführungen und ein MacBook Pro mit 14-Zoll-Display. Die neuen MacBook-Pro-Modelle sind in der Farbtonvariante 'Space Schwarz' erhältlich.

Herkunft: heiseonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Ryzen: AMD stellt seine ersten Hybrid-Prozessoren vorAMD lässt die Katze aus dem Sack und kündigt die ersten Ryzen-CPUs an, die sowohl Zen-4- als auch Zen-4c-Kerne verwenden.

Herkunft: heiseonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Nvidia nimmt PC-Markt ins Visier: Windows-Prozessoren geplantDer Grafikkarten-Hersteller Nvidia aus dem Silicon Valley will offenbar Computer-Prozessoren bauen. Auf den CPUs soll dann Windows laufen. Und zwar exklusiv. Die Nachricht dürfte für die Computer-Industrie weltweit große Bedeutung haben.

Herkunft: BR24 - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »