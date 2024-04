Forscher entdecken wichtige Fähigkeit für kompetitives Gaming

Wer in Shootern oder ähnlichen kompetitiven Spielen erfolgreich sein will, braucht unter anderem ein gutes Reaktionsvermögen und eine präzise Auge-Hand-Koordination . Forscher haben nun eine weitere, vielleicht sogar die wichtigste Fähigkeit hierfür herausgefunden. Clinton Haarlem, Doktorand am Trinity College Dublin, und seine Kollegen 88 Männer und Frauen zwischen 18 und 35 Jahren einem Test unterzogen.

Es wurde eruiert, ab wann flackerndes Licht nicht mehr als flackernd, sondern als konstantes Licht wahrgenommen wird. Als erster QHD Monitor mit einer Bildwiederholrate von 360Hz überzeugt der ASUS ROG Swift PG27AQN in hohem Maße. Mit einer Reaktionszeit von einer Millisekunde und G-Sync-Unterstützung ist er perfekt für kompetitives Gaming ausgelegt. Zudem steigert er mit ULMB 2 die Bewegungsschärfe. Die Forschergruppe kommt zu dem Schluss, dass es eine große Variabilität gibt, ab wann Menschen die Lichtquelle als konstant wahrnehmen

Gaming Reaktionsvermögen Auge-Hand-Koordination Forschung Lichtwahrnehmung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



GameStar_de / 🏆 118. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Amazon-Prime-Show „The 50“: Wer ist noch dabei?, Wer ist im Finale?, Wer ist raus?Die neue Amazon-Prime-Reality setzt XXL-Maßstäbe: Wir verraten euch, welche Teilnehmer dabei sind und wann neue Folgen gestreamt werden können.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Wer weiß denn sowas? | Wer weiß denn sowas?Seine Fragen stellt Moderator Kai Pflaume heute an Madeline Juno und Alli Neumann. Wissen sie die Antworten auf die knifflige Fragen?

Herkunft: DasErste - 🏆 54. / 63 Weiterlesen »

Amazon-Prime-Show „The 50“: Wer ist raus?, Wer ist noch dabei?, Wann ist das Finale?Die neue Amazon-Prime-Reality setzt XXL-Maßstäbe: Wir verraten euch, welche Teilnehmer dabei sind und wann neue Folgen gestreamt werden können.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Wer weiß denn sowas? | Wer weiß denn sowas?Jorge Gonzalez und Motsi Mabuse stellen sich heute den schlauen Fragen von Moderator Kai Pflaume. Tatkräftige Unterstützung erhalten sie wie immer von Bernhard Hoëcker und Elton.

Herkunft: DasErste - 🏆 54. / 63 Weiterlesen »

Wer weiß denn sowas? | Wer weiß denn sowas?Unterstützt von den Ratekapitänen Bernhard Hoëcker und Elton treten heute Tanja Wedhorn und Felicitas Woll gegeneinander an. Welches Team wird am Ende gewinnen? Unbedingt mitraten!

Herkunft: DasErste - 🏆 54. / 63 Weiterlesen »

„Traumschiff“, „Tatort“ oder „Wer wird Millionär“ - wer gewinnt im Quotenduell?An Ostersonntag liefen unter anderem „Das Traumschiff“, „Tatort“ und „Wer wird Millionär“ im Fernsehen. Doch welches Format konnte die meisten Zuschauer vor den Bildschirm locken?

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »