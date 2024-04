Forscher entdecken massereichstes Schwarzes Loch in der Milchstraße

In der Milchstraße gibt es zahlreiche Schwarze Löcher. Forschende haben nun ein besonders beeindruckendes Exemplar entdeckt - und das ganz in unserer Nähe.

Das Herumtaumeln eines Sterns hat Forschende auf ein besonders gewaltiges Schwarzes Loch in der Milchstraße aufmerksam gemacht. Es handle sich um das bisher massereichste bekannte stellare Schwarze Loch in unserer Galaxie, teilte dieSüdsternwarte mit Sitz in Garching bei München am Dienstag mit. Der „Gaia BH3“ genannte Gigant hat demnach die etwa 33-fache Masse unserer Sonne.

Die Entdeckung machten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, als sie Beobachtungen der europäischen Sonde „Gaia“ für eine Datenfreigabe überprüften. Der Begleitstern des Schwarzen Lochs wird von seinem massigen Kompagnon in eine Art Taumelbewegung versetzt - und die fiel auf. Die „Gaia“-Mission der Europäischen Weltraumorganisation soll Positionen, Bewegungen, Entfernungen und Helligkeiten von fast zwei Milliarden Himmelskörpern erfassen.

Abgesehen von den stellaren Schwarzen Löchern gibt es supermassereiche Schwarze Löcher, die in den Zentren der meisten Galaxien vermutet werden. Diese Schwarzen Löcher können die milliardenfache Masse unserer Sonne besitzen. Das massereichste in unserer Galaxie ist „Sagittarius A*“ im Zentrum der Milchstraße, das etwa vier Millionen Mal so viel Masse wie die Sonne hat.

Schwarzes Loch Milchstraße Forschung Astronomie Galaxie

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



focusonline / 🏆 6. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße stellt Forscher vor neues RätselDas erste Bild eines schwarzen Lochs zeigt das schwarze Loch im Mittelpunkt der Galaxie Messier 87. Es ist 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und hat eine Masse von 6,5 Milliarden Sonnen.

Herkunft: rosenheim24 - 🏆 104. / 51 Weiterlesen »

Schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße stellt Forscher vor neues RätselDas erste Bild eines schwarzen Lochs zeigt das schwarze Loch im Mittelpunkt der Galaxie Messier 87. Es ist 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und hat eine Masse von 6,5 Milliarden Sonnen.

Herkunft: innsalzach24 - 🏆 70. / 59 Weiterlesen »

Schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße stellt Forscher vor neues RätselDas erste Bild eines schwarzen Lochs zeigt das schwarze Loch im Mittelpunkt der Galaxie Messier 87. Es ist 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und hat eine Masse von 6,5 Milliarden Sonnen.

Herkunft: chiemgau24 - 🏆 50. / 63 Weiterlesen »

Schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße stellt Forscher vor neues RätselDas erste Bild eines schwarzen Lochs zeigt das schwarze Loch im Mittelpunkt der Galaxie Messier 87. Es ist 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und hat eine Masse von 6,5 Milliarden Sonnen.

Herkunft: bgland24 - 🏆 102. / 51 Weiterlesen »

Schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße stellt Forscher vor neues RätselDas erste Bild eines schwarzen Lochs zeigt das schwarze Loch im Mittelpunkt der Galaxie Messier 87. Es ist 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und hat eine Masse von 6,5 Milliarden Sonnen.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße stellt Forscher vor neues RätselDas erste Bild eines schwarzen Lochs zeigt das schwarze Loch im Mittelpunkt der Galaxie Messier 87. Es ist 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und hat eine Masse von 6,5 Milliarden Sonnen.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »