Formidabler Gaming-PC mit AMD Ryzen 7 & RTX 4070

Mit diesem Gaming-PC seid ihr lange weit vorn. Nutzt den genialen Sparpreis bei Saturn und startet in neue Welten durch. Der Gaming-PC mit einer starken Ryzen-CPU und den Vorteilen einer RTX-Grafikkarte lässt euch High-End-Gaming in WQHD genießen. Ihr erlebt bei sämtlichen Titeln locker über 100 Bilder pro Sekunde, selbst bei aufwendigen AAA-Games und könnt dabei wunderhübsche Raytracing-Effekte betrachten. DLSS steht für Deep Learning Super Sampling und ist eine Technologie von Nvidia, die es ermöglicht, die Leistung von Grafikkarten zu verbessern, indem sie künstliche Intelligenz verwendet. DLSS funktioniert, indem das Spiel in einer niedrigeren Auflösung gerendert wird und dann mithilfe von künstlicher Intelligenz hochskaliert wird, um eine höhere Auflösung zu erreichen.

