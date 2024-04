Formel 1: Viertes Rennen der Saison in Japan

Das vierte Saisonrennen der Formel 1 im Jahr 2024 steht an. Die 'Königsklasse des Motorsports' macht Halt in Japan . Wer überträgt Trainings, Qualifying und Rennen live im TV und Livestream und wo gibt es Liveticker? 'When you're big in Japan , tonight. Big in Japan , be tight'! Die Formel 1 ist zu Gast in Japan . In Suzuka findet das vierte Rennen der Saison statt. Ungewohnt, denn zum ersten Mal überhaupt findet das Rennen im 'Land der aufgehenden Sonne' bereits im April statt.

Bisher fuhren die Formel-1-Stars eher am Ende des Jahres in Japan ihre Runden. Ein Blick auf die Fahrerwertung zeigt: Es ist spannend! Noch führt Max Verstappen das Feld mit 51 Punkten an. Dahinter befinden sich Charles Leclerc (47), Sergio Perez (46) und Carlos Sainz (40) jedoch in Lauerstellung. Vor allem der Spanier dürfte nach seinem Sieg in Australien besonders motiviert sein. Zudem könnte auch das Wetter eine Rolle spielen. Am Wochenende soll es rund um Suzuka bewölkt sein

Formel 1 Rennen Japan Suzuka Fahrerwertung Max Verstappen Charles Leclerc Sergio Perez Carlos Sainz Wetter

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ransport / 🏆 80. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Formel 1: So lief der Auftakt beim dritten Formel-1-Rennen in Melbourne​Die Formel-1-Piloten machen es im ersten Training des dritten Rennwochenendes der Saison in Melbourne spannend, im zweiten hat dann ein Fahrer die Nase klar vorne – und das war nicht Verstappen. Ein Unfall kostet das gesamte Fahrerfeld wertvolle Trainingszeit.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Formel 1 in Japan 2024: Zeitplan, Kalender, Freies Training, TV, Stream, Rennen & Co.Formel-1-Rennen in Suzuka! Hier gibt's alle Infos zu TV, Stream, Ticker & Co. bei Freien Trainings, Qualifying & Rennen beim Großen Preis von Japan.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Formel 1 in Japan im TV, Stream & Live-Ticker: Läuft das Rennen im Free-TV?Die Formel-1-Saison geht weiter! BILD hat die Infos zum Großen Preis von Australien.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Hülkenbergs Formel-1-Team vor Japan-Rennen von Sorgen geplagtSchafft Hülkenbergs Formel-1-Team Haas auch in Japan den Sprung in die Punkte? Vor dem Rennen gibt es ein großes Problem im Team.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Formel 1 in Japan live: Training, Qualifying und Rennen - Free-TV, Übertragungen, Livestream und LivetickerValtteri Bottas liefert einen äußertst amüsanten Werbe-Clip für einen australischen Geländewagen.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Formel-1-Star nach nur zwei Rennen vor dem Aus: Nachfolger steht schon bereitDas Formel-1-Fahrerkarussell dreht sich rasant, und alle Augen richten sich auf Mick Schumacher. Wird der deutsche Fahrer, aktuell Reserve bei Mercedes, den Sprung zurück ins Renncockpit schaffen? Die Karten werden neu gemischt, besonders nach dem spektakulären Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »