Formel-1-Teams nehmen Änderungen an ihren Fahrzeugen vor

Welche Änderungen die Formel-1- Teams zum Grand Prix in Japan an ihren Fahrzeuge n vorgenommen haben und welche Rennställe noch komplett ohne Updates sind. Trotzdem gibt es auffällige Änderungen : Neu sind zum Beispiel zusätzliche Lufteinlässe seitlich des Cockpits. Sie sind am Ansetzpunkt des Cockpitschutzes Halo außen am Chassis und oberhalb der Seitenkästen angebracht und ergänzen damit die etwas weiter hinten und innenliegenden Lufteinlässe, die Red Bull schon seit geraumer Zeit verwendet.

Dazu erklärt Red-Bull-Chefingenieur Paul Monaghan: 'Du willst die Kühler mit möglichst viel Luftdruck möglichst effizient versorgen. Deshalb haben wir die Einlässe umgebaut.' Charmant an der neuen Lösung sei zudem, dass durch die neue Bauweise kleinere Austrittsöffnungen erforderlich seien, so erklärt das Team. Das sei 'von Vorteil' für die Aerodynamik im Heckbereich des Fahrzeugs

