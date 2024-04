Formel 1 startet in Suzuka - Der ultimative Test für die Teams

Die Formel 1 startet am 7. April 2024 auf der Traditionsrennstrecke in Suzuka. Der Grand Prix von Japan ist das vierte Rennen der Saison und gilt als Gradmesser für die Teams, wo sie im Vergleich zur Konkurrenz wirklich stehen. Aufgrund der Streckencharakteristik werden Fahrzeuge und Fahrer auf eine harte Probe gestellt und viele erwarten, dass es ein spannendes Rennen wird.

Die Strecke besteht aus einer Mischung aus schnellen, langsamen und mittelschnellen Kurven und bietet somit alle Arten von Herausforderungen. Es gibt lange Geraden und S-Kurven, in denen Abtrieb wichtig ist. In der Saison 2024 fuhren die Piloten bisher auf dem reifenmordernen Asphalt von Bahrain, dem einzigartigen Layout von Jeddah und dem traditionsreichen Kurs von Melbourne

