Formel 1: Red-Bull-Pilot Sergio Perez nach Mexiko-Unfall noch mehr in Not​

Schon in der ersten Kurve kollidierte Sergio Perez in Mexiko mit Charles Leclerc. Sein Aus.Mit einem goldbestickten Sombrero auf dem Kopf nahm Formel-1-Alleinherrscher Max Verstappen die Ovationen entgegen. Als der Rekordpilot in Mexikos Abendsonne seinen 16. Saisonsieg geschäftsmäßig bejubelte, kämpfte Red-Bull-Teamkollege Sergio Pérez im Fahrerlager mit seinen seelischen Wunden.

Zum anderen muss Pérez nach dem Crash von Mexiko selbst im so überlegenen Red Bull immer mehr um die Vize-Weltmeisterschaft bangen. „Jammerschade, wir haben 19 Punkte auf Hamilton verloren“, fasste Red-Bull-Berater Helmut Marko das Dilemma zusammen. Durch Lewis Hamiltons zweiten Platz nebst schnellster Rennrunde hat Pérez vor den verbleibenden drei Saisonläufen in der Gesamtwertung nur noch 20 Punkte Vorsprung auf den Mercedes-Piloten.

Zugleich schwärmte Horner allerdings in höchsten Tönen von Daniel Ricciardo, der als möglicher Nachfolger von Pérez gehandelt wird. Im Alpha Tauri war der Australier bravourös auf Platz sieben gefahren und hatte das Red-Bull-Schwesterteam so um zwei Plätze in der für die Geldverteilung wichtigen Konstrukteurswertung nach vorn gebracht. „Er hat komplett unterstrichen, warum wir ihn zurückgebracht haben. headtopics.com

Pérez blieb nichts anderes übrig, als um Zuversicht zu ringen. „Die Ergebnisse werden kommen. Ich bin nicht besorgt, ich bin nur etwas traurig“, sagte Pérez nach diesem Unglückstag auf dem Autódromo Hermanos Rodriguez.

