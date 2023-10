Formel-1-Räder: 18 Zoll ab 2021, Knicks vor Michelin?

Der Automobil-Weltverband hat das Prozedere in Gang gebracht, für den Zeitraum bis Ende 2023 einen exklusiven Reifenpartner an sich zu binden, das heutige Abkommen mit Pirelli läuft Ende 2019 aus. Die FIA bestätigt: Die Formel 1 wird 2021 auf Niederquerschnittreifen daherkommen, montiert auf 18-Zoll-Rädern. Schon 2014 hat Pirelli versuchweise einen Lotus mit 18-Zoll-Felgen auf die Bahn geschickt, damals sass Testpilot Charles Pic am Steuer.

Michelin, von 1977 bis 1984 und von 2001 bis 2006 im GP-Zirkus vertreten, hat sich seit Jahren für einen Wechsel zu Niederquerschnittreifen auf 18-Zoll-Rädern stark gemacht. Die werden nun eingeführt. Die FIA schreibt dazu, dies solle dazu dienen, das Spektakel in der Formel 1 zu verbessern.

Der neue (oder bisherige) Reifenpartner der FIA wird pro Wochenende drei Mischungen bereitstellen: Hart, mittelhart, weich. Die mittelharte Mischung soll Rundenzeiten erlauben, die gut 1,2 Sekunden schneller sind als mit der harten Mischung. Der weiche Reifen soll eine Sekunde schneller sein als der mittelharte. headtopics.com

Was wird aus Pirelli? Konzernchef Marco Tronchetti Provera hat in einer Telefonkonferenz mit Aktionären festgehalten: Seine Firma würde gerne weiterhin am Formel-1-Sport teilnehmen, aber nicht um jeden Preis. Um genau zu sein, hat der Mailänder klargemacht – an einem Wettbieten um den Posten des Alleinausrüsters werde sich Pirelli nicht beteiligen.

Die Formel-1-Rekorde des US-amerikanischen Goodyear-Konzerns sind dabei unerreicht: Von 1959 bis 1998 in der Formel-1-WM engagiert, wurden in 494 Starts 368 Siege errungen (bei 113 Rennen waren die Amerikaner Alleinausrüster). Über den ersten Sieg freuten sich die Firmenchefs in Akron (Ohio) 1965 in Mexico (Richie Ginther im Honda), den letzten Sieg eroberte in Monza 1998 Michael Schumacher im Ferrari. Goodyear kommt auf 24 Fahrer-WM-Titel und 26 Konstrukteurs-Pokale. headtopics.com

