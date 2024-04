Formel 1-Piloten erinnern an Jules Bianchi in Japan

Wann immer die Formel 1 in Japan zu Gast ist, geht es auch um Jules Bianchi . Beim Rennen in Suzuka 2014 verunglückte der talentierte Pilot schwer, starb neun Monate später. Charles Leclerc, Max Verstappen & Co. erinnern an ihren einstigen Weggefährten. Knapp zehn Jahre nach dem bislang letzten tödlichen Unfall in der Formel 1 ist der damals verunglückte Franzose Jules Bianchi unvergessen.

"Natürlich ist es ein ganz besonderer Ort, und wann immer ich hier ankomme, denke ich an Jules", sagte Ferrari-Star Charles Leclerc vor dem Großen Preis von Japan am SonntagAuf der Rennstrecke war der damals 25-jährige Bianchi am 5. Oktober 2014 von der regennassen Piste gerutscht und mit dem Heck eines Bergungsfahrzeugs kollidiert. Dabei hatte er sich schwerste Kopfverletzungen zugezogen. 285 Tage später, nach rund neun Monaten im Koma, starb der Franzose nach dem Rücktransport im Krankenhaus seiner Heimatstadt Nizza. Leclerc erinnert an Bianchi nun mit einem besonderen Hel

Formel 1 Japan Jules Bianchi Rennen Unfall Erinnerung

