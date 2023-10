Formel 1: Nach Pérez-Unfall - Zuschauer prügelt auf Ferrari-Fans ein

kam es beim Formel-1-Rennen in Mexiko zu Ausschreitungen auf einer Zuschauertribüne. Auf Videos ist zu sehen, wie ein Mann auf zwei in rot gekleidete Ferrari-Fans einschlägt, ehe er von einem weiteren Zuschauer gestoppt wird.und Red-Bull-Pilot Pérez der Auslöser, der (wegen eigenem Verschulden) nach einem Crash mit Ferrari-Pilot Charles Leclerc bereits nach dem Start aus seinem Heimrennen ausschied.dargestellten Zwecken verarbeitet werden.

Darin berichtete er, dass der Unfall „nicht Charles‘ Fehler war. Es war einfach ein Rennunfall“. Schon im Vorfeld waren bei Pérez‘ Heim-Grand-Prix Auseinandersetzungen befürchtet worden.Die F1 hatte in der Folge reagiert und mit dem Hashtag „Racepakt“ für einen fairen Umgang mit- und Respekt füreinander geworben.

(Ferrari) - Ferrari, Carlos Sainz (Ferrari) und Lando Norris (McLaren) belegen die vorderen PlätzeNico Hülkenberg belegt im Haas den 13. Platz beim 200. Grand Prix. Max Verstappen ist bereits Weltmeister und Red Bull ist Konstrukteursweltmeister. Weiterlesen ⮕

Charles Leclerc (Ferrari): Pérez-Crash, Buhrufe!​Der 19. Formel-1-WM-Lauf der Saison 2023 endet mit Rang 3 für Charles Leclerc in Mexiko. Aber nach dem GP wurde der Monegasse gnadenlos ausgebuht – wegen seiner Kollision in Kurve 1 mit Sergio Pérez! Weiterlesen ⮕

Ferrari macht Ferrari-Sachen + die letzten großen Updates der F1 2023Ferrari setzt seine Aktivitäten fort und präsentiert die neuesten Updates für die Formel 1-Saison 2023. Erfahren Sie mehr über die aktuellen Entwicklungen und Pläne des renommierten italienischen Rennstalls. Weiterlesen ⮕

Ferrari auf der Überholspur: Diese Neuempfehlung zieht nachIst das Rennen entschieden? Luxuswagen-Hersteller Ferrari scheint auf der Überholspur zu sein. Das italienische Traditionsunternehmen überzeugt als Margen-König - und zwar deutlich.Das Team von Benedetto Weiterlesen ⮕

Valtteri Bottas: So legt Mercedes gegen Ferrari nach​Der zweifache GP-Sieger Valtteri Bottas (27) sagt, was in den kommenden Rennen von Mercedes-Benz zu erwarten ist und in welchem Bereich sein Rennstall gegen Ferrari dringend zulegen muss. Weiterlesen ⮕

Nach Perez-Crash: Historischer Sieg für Max Verstappen in MexikoSergio Perez fast in Führung und dann im Aus, Kevin Magnussen in der Mauer und Max Verstappen gewinnt: Das war der Grand Prix von Mexiko 2023! Weiterlesen ⮕