Aktuell im Formel-1-Liveticker: +++ Sargeant-Crash im ersten Training in Japan ... +++ ... aber das Chassis ist"okay" +++ Red Bull gibt in FT1 das Tempo vor +++In FT2 ging George Russell gar nicht auf die Strecke, doch über das erste Training sagt er: "Wir haben auf jeden Fall besser abgeschnitten, als wir erwartet hatten. Das war also eine angenehme Überraschung. Das Auto fühlte sich im Trockenen wirklich gut an.

" "Lewis und ich waren mit der Balance sehr zufrieden", berichtet er und erklärt, der W15 habe bislang immer besser performt, "wenn es etwas kälter war." Jetzt gehe es darum, das Auto bei allen Bedingungen etwas konstanter zu machen. Teamkollege Lewis Hamilton bestätigt: " war eine wirklich gute Session für uns. Es war die beste Session, die wir in diesem Jahr hatten. So gut hat sich das Auto in diesem Jahr bisher noch nie angefühlt."Der US-Amerikaner selbst gesteht nach seinem Abflug: "Das ist ein dummer Fehler, den ich nicht machen sollte - vor allem nicht in FT

Formel 1 Training Japan Unfall George Russell Lewis Hamilton

Sargeant-Crash im ersten Training in JapanJames Vowles verrät, dass der Schaden am Auto zwar "ziemlich signifikant", das Chassis aber "okay" sei. Heißt: Sargeant kann weiter am Wochenende teilnehmen. Allerdings werde es "schwierig" sein, das Auto rechtzeitig für FT2 wieder aufzubauen, denn unter anderem seien Aufhängung und Getriebe beschädigt worden. Doch bedeutet das nun, dass Hamilton später im Jahr einen zusätzlichen Antrieb brauchen und damit eine Strafe kassieren wird? Laut Wolff steht das zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Es könne sein, dass man einen zusätzlichen Antrieb brauche, es könne aber auch sein, dass man mit den restlichen Aggregaten bis zum Saisonende durchkomme. Man müsse abwarten, wie sich die Saison entwickeln werde. Diese Frage wird Wolff in der PK ganz konkret gestellt

