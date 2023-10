Formel-1-Liveticker: Rookies geben im Freien Training eine gute Figur ab

Man hat den Fahrern deutlich angemerkt, dass die Strecke in Mexiko noch nicht wirklich eingefahren ist.

Erfreulich für die Rookies, dass sie bis auf Theo Pourchaire alle ihre Runden drehen konnten, der Schnellste war Oliver Bearman auf Rang 15, drei Zehntel langsamer als sein heutiger Teamkollege Nico Hülkenberg auf Platz 12.

95 Tausendstel langsamer als Max Verstappen fuhr er über die Ziellinie und zeigte einmal mehr auf, dass der Williams an diesem Wochenende offensichtlich eine große Nummer sein könnte auf die schnelle Runde. headtopics.com

Knapp 35 Minuten vor dem Ende führt übrigens Max Verstappen mit vier Tausendstel auf Alexander Albon, Sergio Perez ist Dritter.Auf Sergio Perez schauen in Mexiko an diesem Wochenende die vielen Fans vor Ort ganz genau und die Hoffnung, dass es für den ersten Heimsieg reicht, ist da. Red-Bull-Motorsportkonsulent Dr. Helmut Marko hat bei"Mit so einem großen und enthusiastischen Publikum im Hintergrund, das gibt den Fahrer speziell noch Extramotivation.

Seinem ersten Einsatz für Haas fiebern daher viele Fans entgegen, auch Teamchef Günther Steiner freut sich natürlich drauf, aber hat dennoch eine Bitte an Bearman:Beide Teams wurden dabei erwischt, wie sie die offizielle Sperrstunde in der Formel 1 missachtet und über diese hinaus an ihren Autos gearbeitet haben. headtopics.com

Haas hat gestern Abend ein bisschen mehr Zeit am Auto gebraucht, das darf man drei Mal, aber auch für sie war es der erste Joker und damit bleiben beide Teams straffrei.Auch zum Großen Preis von Mexiko bringen einige Teams Updates für ihre Autos mit, einige natürlich, um der Höhenluft in Mexiko-Stadt gerecht zu werden.

