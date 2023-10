Formel-1-Liveticker: Pirelli testet auch in FT2 wieder einen neuen Prototypen

Nun sind alle Stammfahrer im Einsatz, trotzdem haben wir noch den laufenden Pirelli-Reifentest (es werden C4-Prototypen getestet), aber wir werden einen noch besseren Eindruck bekommen, wie das Kräfteverhältnis sich darstellt, weil die Strecke immer besser werden wird.

Viele Bilder aus seiner Karriere und seinem Leben zieren dieses Schmuckstück voller Erinnerungen, die ihm vielleicht ja am Sonntag auch zu einem guten Ergebnis verhelfen können.Lewis Hamilton wurde in Austin disqualifiziert, weil sein Unterboden sich zu sehr abgenutzt hat. Für seinen Teamchef Toto Wolff ist klar, dass er und Leclerc wahrscheinlich nicht die einzigen beiden Fahrer gewesen sein können, denen das passiert ist.

Tsunoda erhält jeweils seine fünfte Verbrennungseinheit, Turbo, MGU-H, MGU-K, sowie die dritte Energiespeichereinheit und Kontrollelektronik. Dazu kommt noch seine siebte Auspuffeinheit und ein komplett neues Getriebe, sein fünftes.Man hat den Fahrern deutlich angemerkt, dass die Strecke in Mexiko noch nicht wirklich eingefahren ist. headtopics.com

Erfreulich für die Rookies, dass sie bis auf Theo Pourchaire alle ihre Runden drehen konnten, der Schnellste war Oliver Bearman auf Rang 15, drei Zehntel langsamer als sein heutiger Teamkollege Nico Hülkenberg auf Platz 12.

95 Tausendstel langsamer als Max Verstappen fuhr er über die Ziellinie und zeigte einmal mehr auf, dass der Williams an diesem Wochenende offensichtlich eine große Nummer sein könnte auf die schnelle Runde. headtopics.com

Knapp 35 Minuten vor dem Ende führt übrigens Max Verstappen mit vier Tausendstel auf Alexander Albon, Sergio Perez ist Dritter.Auf Sergio Perez schauen in Mexiko an diesem Wochenende die vielen Fans vor Ort ganz genau und die Hoffnung, dass es für den ersten Heimsieg reicht, ist da. Red-Bull-Motorsportkonsulent Dr. Helmut Marko hat bei"Mit so einem großen und enthusiastischen Publikum im Hintergrund, das gibt den Fahrer speziell noch Extramotivation.

