Formel 1 kehrt in die USA zurück

Zum dritten Mal in diesem Jahr fährt die Formel 1 in den USA. Es ist der größte Markt für eine Rennserie, die einst komplett auf US-Rennen verzichtete und nun weiter wachsen will. Von Marco Schyns Sebastian Vettel wird Weltmeister im Red Bull, am Nürburgring gibt es noch den Großen Preis von Deutschland und von den insgesamt 'nur' 19 Rennen findet keines in den USA statt. Das war die Formel 1 im Jahr 2011. Es war eine Zeit, in der Teams - damals noch Marussia Racing, Force India und Co.

- in finanziellen Problemen steckten. Der Wert von Weltmeister-Team Red Bull wurde zu jener Zeit nur auf rund 500 Millionen Euro geschätzt. Diese Zeiten sind schon lange vorbei. Die Formel 1 hat diese - rückblickend würde man sagen 'Krisenzeiten' - überwunden. Die Königsklasse des Motorsports wächst. Und sie expandier

:

TAZGEZWİTSCHER: Mediziner zu Infektionen und Reformen: „Dieses Jahr wird das nichts mehr“Die aktuelle Corona-Lage lässt den Intensivmediziner Christian Karagiannidis entspannt. Bei der Krankenhausreform aber drohe die Stimmung zu kippen.

Herkunft: tazgezwitscher | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: sentix Risk Return -M-Fonds: Wertverlust von 6,2% im laufenden JahrFrankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Es zeigt sich immer wieder, dass konträres Handeln belohnt wird, so Manfred Hübner, CEFA, Geschäftsführer von sentix Asset Management, im Kommentar zum sentix Risk

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

INVESTİNGDE: Netflix erwartet Umsatzwachstum im nächsten JahrIm 4. Quartal soll laut Konzernangaben dazu beitragen, das Umsatzwachstum des Streaming-Riesen im nächsten Jahr zu beschleunigen. Zudem erhofft sich das Management bessere Gewinnspannen, so die Analysten von JPMorgan Chase.

Herkunft: InvestingDE | Weiterlesen »

SZAKTUELL: Saarbrücken​: Dieses neue Restaurant eröffnet der „Rizzo“-Chef noch dieses JahrRestaurant „Rizzo“-Besitzer Marlon Wichterich erfüllt sich langjährigen Traum – mit einem neuen Restaurant in Saarbrücken, das noch in diesem Jahr öffnen soll. Was dahinter steckt.

Herkunft: szaktuell | Weiterlesen »

WATSON_DE: Formel 1: Sky versucht mit Tiktok mehr Zuschauer zu gewinnenDeutschland ist sowas wie das Sorgenkind der Formel 1 . Während die Rennserie international boomt und unter anderem auf dem amerikanischen Markt deutlich wächst, geht das Interesse im Motorsportland Deutschland spürbar zurück. So sehr, dass sich auch RTL von der Formel 1 verabschiedet hat und die Rennsaisons nicht mehr im Free-TV überträgt. Die Rechte für die Königsklasse des Motorsports liegen hierzulande exklusiv beim Bezahlsender Sky. Abonnent:innen können dort alle Rennen der Saison sehen. Vereinzelt werden Grand Prixs auch kostenlos zur Verfügung gestellt, dann bisher meist über den Youtube-Kanal von Sky. Doch seit neuestem versucht der Sender auch auf Tiktok Fuß zu fassen und so mehr Menschen vor die Bildschirme zu locken.Nach der Premiere beim Rennen in Katar Anfang Oktober war es am Sonntag wieder so weit:mit den watson-Highlights des Tages. Nur einmal pro Tag – kein Spam, kein Blabla, nur sieben Links

Herkunft: watson_de | Weiterlesen »

MST_ALLENEWS: Formel 1 kehrt nach 41 Jahren nach Las Vegas zurückAm Wochenende wird die Formel 1 zum ersten Mal seit 41 Jahren nach Las Vegas zurückkehren. Die Fahrer freuen sich über diese positive Entwicklung in den Staaten.

Herkunft: MST_AlleNews | Weiterlesen »