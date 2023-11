Formel 1 in Brasilien: Inspiration aus der Schweiz

Vor gut drei Jahren, am 13. November 2020, wurde eine Vertragsverlängerung bestätigt zwischen dem damaligen Formel-1-Geschäftsleiter Chase Carey und den Organisatoren des Traditions-GP im Stadtteil Interlagos. Aufgrund der finanziellen Unterstützung der Stadt und des Bundesstaates São Paulo wurde damals beschlossen, dass der Grand Prix nicht mehr nach Brasilien benannt wird. Das neue Abkommen gilt bis einschliesslich 2026.

Die Beteiligung der Stadt für einen neuen Fünfjahresvertrag betrug umgerechnet 19 Millionen Euro, die Beteiligung des Bundesstaates ist nie kommuniziert worden. Der Grosse Preis von Brasilien findet im Rahmen der Formel-1-WM seit 1973 statt, die ersten fünf WM-Läufe sowie die Rennen von 1979 und 1980 gingen auf dem «Autódromo José Carlos Pace» von Interlagos in São Paulo über die Bühne; 1978 sowie von 1981 bis 1989 war das «Autódromo Internacional Nelson Piquet» in Rio de Janeiro Austragungsort. Von 1990 bis 2019 kehrte die Königsklasse nach Interlagos zurück.

Offiziell heisst die Rennstrecke «Autódromo José Carlos Pace», sie trägt den Namen des 1977 mit dem Flugzeug abgestürzten Brabham-Piloten. Damit ist die brasilianische Bahn eine von nur zwei Strecken im WM-Programm 2021, die nach Rennfahrern benannt sind (die andere ist das Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt, nach Pedro und Ricardo Rodríguez).

